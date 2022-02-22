***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 18:10
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Alnus Yatırım 01.01.2021-31.12.2021 Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003503
BIST
17:582.016
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -22,51
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5813,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2195
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5815,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2783
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:58848,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,91
|Açılış
|: 848,16
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HATEK
|18,26
|7.683.470
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.470.242
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.634.851
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|99.936.736
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|840.205
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,72
|2.001.240
|% -9,99
|
|CEOEM
|13,78
|60.096.467
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.463.065
|% -9,98
|
|THYAO
|29,00
|3.904.728.488
|% -1,49
|
|KRDMD
|11,60
|1.730.122.855
|% -1,11
|
|KARSN
|4,20
|1.472.685.255
|% 5,26
|
|EREGL
|28,40
|1.268.015.244
|% -1,59
|
|YKBNK
|4,01
|1.248.302.713
|% -0,99
|
|KARSN
|4,20
|1.472.685.255
|% 5,26
|
|YKBNK
|4,01
|1.248.302.713
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,24
|366.135.983
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,60
|1.730.122.855
|% -1,11
|
|THYAO
|29,00
|3.904.728.488
|% -1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8711
|13,8821
|% 1,61
|
|Euro
|15,7444
|15,7571
|% 1,80
|
|Sterlin
|18,7378
|18,8318
|% 1,12
|
|Frank
|15,0093
|15,0997
|% 1,09
|
|Riyal
|3,6862
|3,7047
|% 1,53
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,41
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,26
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,20
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
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17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
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17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem