***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 140.837.582 34.014.757 48.551.957 20.005.728Satışların Maliyeti30 -109.003.065 -21.910.508 -33.717.025 -12.164.088TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.834.517 12.104.249 14.834.932 7.841.640BRÜT KAR (ZARAR)31.834.517 12.104.249 14.834.932 7.841.640Genel Yönetim Giderleri31 -13.325.918 -7.429.725 -6.129.404 -4.063.203Pazarlama Giderleri31 -1.251.333 -267.045 -586.583 -143.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 505.827 19.552 -390.984 8.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -804.329 -31.374 -788.688 -31.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.958.764 4.395.657 6.939.273 3.612.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.958.764 4.395.657 6.939.273 3.612.246Finansman Gelirleri34 10.090.976 4.885.132 2.879.455 2.564.246Finansman Giderleri34 -13.235.591 -3.338.063 -4.673.598 -1.877.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 13.814.149 5.942.726 5.145.130 4.299.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.584.151 -1.293.300 -1.806.484 -952.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.631.949 -1.361.421 -1.711.458 -956.671Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 47.798 68.121 -95.026 4.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904DÖNEM KARI (ZARARI)10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.051.368 -22.755.509Dönem Karı (Zararı)10.229.998 4.649.426Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.229.998 4.649.426Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-764.957 1.179.627Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 595.649 1.003.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 1.391.556 -294.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -294.707Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,25 1.391.556Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -2.764.877 -822.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -47.798 1.293.300Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 60.513 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.516.409 -28.584.562Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 276.701 1.206.026Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 8.396.649 -80.222.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 8.396.649 -80.222.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 1.536.097 -379.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.536.097 -379.689Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -385 30.338Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -632.710 -327.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -39.720.913 56.587.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -39.720.913 56.587.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 302.341 76.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12,24 12.642.136 897.220İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,24 12.642.136 897.220Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 0 -6.448.040Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -29.836 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler713.511 -4.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)713.511 -4.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.051.368 -22.755.509YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-955.636 -985.459Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,20 -1.155.287 -985.459Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.119.860 -985.459Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -35.427Alınan Temettüler34 199.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.416.683 22.515.381Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.676.411Kredilerden Nakit Girişleri9 14.676.411Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 22.515.381Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 22.515.381Ödenen Temettüler29 -6.045.424 0Alınan Faiz35 378.520 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.592.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-590.321 -1.225.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-590.321 -1.225.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.933.092 2.188.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.342.771 962.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.342.771 1.933.092Finansal Yatırımlar3.140.090 3.405.547Diğer Finansal Yatırımlar8 3.140.090 3.405.547Ticari Alacaklar11 208.755.937 217.152.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 405.420 463.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 208.350.517 216.689.412Diğer Alacaklar6.12 3.923.179 5.459.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.12 3.923.179 5.459.276Türev Araçlar13 435 50Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 435 50Peşin Ödenmiş Giderler15 1.201.807 569.097İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 18.946 12.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.182.861 556.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 2.684.552ARA TOPLAM218.364.219 231.204.200TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR218.364.219 231.204.200DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.625.848 1.637.092Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8 1.625.848 1.637.092Diğer Alacaklar12 64.214 64.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 64.214 64.214Maddi Duran Varlıklar19 3.355.681 2.736.382Tesis, Makine ve Cihazlar19 2.539.471 2.200.297Taşıtlar19 62.785 104.469Diğer Maddi Duran Varlıklar19 753.425 431.616Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.907.597 3.203.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 625.987 685.646Diğer Haklar20 389.237 467.725Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 236.750 217.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.579.327 8.327.239TOPLAM VARLIKLAR226.943.546 239.531.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 60.651.958 45.724.124İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 60.651.958 45.724.124Banka Kredileri9 60.634.881 45.701.569Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 17.077 22.555Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 251.423İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 251.423Banka Kredileri9 0 251.423Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.453.057 1.958.265Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 1.453.057 1.958.265Ticari Borçlar11 96.137.345 135.858.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 239.448 3.705.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 95.897.897 132.152.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 530.876 361.463Diğer Borçlar12 11.335.101 894.036İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.12 1.329.857 27.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 10.005.244 866.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 48.736İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 34.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 13.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.883.314 4.277.376Kısa Vadeli Karşılıklar21.25 1.094.424 663.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 247.588 134.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 846.836 529.079ARA TOPLAM173.104.975 190.037.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.104.975 190.037.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.830.747 1.682.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10 1.830.747 1.682.360Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar10 1.830.747 1.682.360Uzun Vadeli Karşılıklar21 136.593 116.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 136.593 116.820Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 114.006 151.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.081.346 1.951.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER175.186.321 191.988.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.757.225 47.543.109Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -34.911 -64.453Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -34.911 -64.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -34.911 -64.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.147.848 915.190Yasal Yedekler29 2.147.848 915.190Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 10.631.412 3.635.067Net Dönem Karı veya Zararı29 10.229.998 14.274.427TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.757.225 47.543.109TOPLAM KAYNAKLAR226.943.546 239.531.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Transferler29 0 0 0 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 4.749 0 0 0 4.649.426 4.654.175 4.654.175Kar Payları29 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -64.694 1.282.878 915.190 3.635.067 4.649.426 37.917.867 37.917.867Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109Transferler29 0 0 0 0 14.274.427 -14.274.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 29.542 0 1.232.658 -1.232.658 10.229.998 10.259.540 10.259.540Kar Payları29 0 0 0 0 -6.045.424 0 -6.045.424 -6.045.424Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -34.911 1.282.878 2.147.848 10.631.412 10.229.998 51.757.225 51.757.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21,29 29.542 4.749 -9.758 3.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 39.389 6.088 -10.995 3.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21,23 -9.847 -1.339 1.237 -849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,23 -9.847 -1.339 1.237 -849Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.542 4.749 -9.758 3.009TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.259.540 4.654.175 3.328.888 3.349.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.259.540 4.654.175 3.328.888 3.349.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956132BIST