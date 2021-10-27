***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Ka 83.687.892 43.061.589 49.673.135Satışların Maliyeti30 -132.699.665 -59.517.232 -23.696.600 -37.606.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.199.506 24.170.660 19.364.989 12.066.411BRÜT KAR (ZARAR)51.199.506 24.170.660 19.364.989 12.066.411Genel Yönetim Giderleri31 -20.675.198 -12.624.697 -7.349.280 -5.194.972Pazarlama Giderleri31 -1.807.168 -548.883 -555.835 -281.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 699.954 20.369 194.127 817Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -614.230 -43.774 507.856 -12.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.802.864 10.973.675 12.161.857 6.578.018FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.802.864 10.973.675 12.161.857 6.578.018Finansman Gelirleri34 15.668.164 6.354.631 5.577.188 1.469.499Finansman Giderleri34 -23.916.568 -5.565.750 -10.680.977 -2.227.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.554.460 11.762.556 7.058.068 5.819.830Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -5.131.707 -2.582.232 -1.547.556 -1.288.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.302.890 -2.677.491 -1.670.941 -1.316.070Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 171.183 95.259 123.385 27.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898DÖNEM KARI (ZARARI)15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinans Karı (Zararı)15.422.753 9.180.324Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.422.753 9.180.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-174.348 476.539Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 965.658 1.570.840Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 971.122 cı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -1.843.842 -1.014.882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -171.183 95.259Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -96.103 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.854.083 -11.713.030Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 2.999.321 1.423.876Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -51.706.171 -87.387.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -51.706.171 -87.387.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.081.942 -1.249.530İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 2.081.942 -1.249.530Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -404 31.509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -514.750 -262.649Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 9.618.662 82.375.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 9.618.662 82.375.512Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -229.887 90.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler932.187 -327.634İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,24 932.187 -327.634Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 0 -6.448.040Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -29.836 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.147 40.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.147 40.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.605.678 -2.056.167YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.961.183 -1.251.565Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,20 -2.961.183 -1.251.565Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -2.925.756 -1.251.565Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -35.427 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.289.877 5.224.507Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 32.632.606 5.224.507Kredilerden Nakit Girişleri9 32.632.606 5.224.507Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -159.327 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -159.327 0Ödenen Temettüler29 -6.045.424 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 -1.137.978 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)723.016 1.916.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)723.016 1.916.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.933.092 2.188.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.656.108 4.104.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.656.108 1.933.092Finansal Yatırımlar217 3.405.547Diğer Finansal Yatırımlar8 217 3.405.547Ticari Alacaklar11 268.858.757 217.152.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 1.595.659 463.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 267.263.098 216.689.412Diğer Alacaklar6,12 3.465.309 5.459.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 3.465.309 5.459.276Türev Araçlar13 454 50Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 454 50Peşin Ödenmiş Giderler15 1.083.847 569.097İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 94.225 12.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 989.622 556.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 2.684.552ARA TOPLAM276.064.692 231.204.200TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR276.064.692 231.204.200DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.043.101 1.637.092Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8 2.043.101 1.637.092Diğer Alacaklar12 64.214 64.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 64.214 64.214Maddi Duran Varlıklar19 4.840.541 2.736.382Tesis, Makine ve Cihazlar19 2.764.897 2.200.297Taşıtlar19 1.264.868 104.469Diğer Maddi Duran Varlıklar19 810.776 431.616Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.371.639 3.203.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 577.012 685.646Diğer Haklar20 350.037 467.725Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 226.975 217.921Ertelenmiş Vergi Varlığı24 7.368 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.903.875 8.327.239TOPLAM VARLIKLAR285.968.567 239.531.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 77.005.996 45.724.124İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 77.005.996 45.724.124Banka Kredileri9 77.000.000 45.701.569Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 5.996 22.555Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.096 251.423İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 92.096 251.423Banka Kredileri9 92.096 251.423Diğer Finansal Yükümlülükler10 946.223 1.958.265Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 946.223 1.958.265Ticari Borçlar11 142.495.100 135.858.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 1.292 3.705.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 142.493.808 132.152.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 657.148 361.463Diğer Borçlar12 1.826.223 894.036İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 997.811 27.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 828.412 866.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 48.736İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 34.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 13.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.668.941 4.277.376Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 1.067.601 663.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 220.765 134.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 846.836 529.079ARA TOPLAM225.778.228 190.037.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.778.228 190.037.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.116.767 1.682.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10 3.116.767 1.682.360Banka Kredileri9 1.350.734Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar10 1.766.033 1.682.360Uzun Vadeli Karşılıklar21 158.281 116.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 158.281 116.820Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 151.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.275.048 1.951.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER229.053.276 191.988.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.915.291 47.543.109Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -59.419 -64.453Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -59.419 -64.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -59.419 -64.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.272.697 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.272.697 1.282.878Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.272.697 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.147.846 915.190Yasal Yedekler29 2.147.846 915.190Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 10.631.414 3.635.067Net Dönem Karı veya Zararı29 15.422.753 14.274.427TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.915.291 47.543.109TOPLAM KAYNAKLAR285.968.567 239.531.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Transferler29 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 4.749 0 0 0 4.649.426 4.654.175 4.654.175Kar Payları29 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -64.694 1.282.878 915.190 3.635.067 4.649.426 37.917.867 37.917.867Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109Transferler29 0 0 0 0 14.274.427 -14.274.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 5.034 -10.181 0 0 -6.045.424 0 -6.045.424 2.147.846 10.631.414 15.422.753 56.915.291 56.915.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21,29 5.034 4.749 -34.266 3.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 6.711 6.088 -43.673 3.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21,23 -1.677 -1.339 9.407 -849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,23 -1.677 -1.339 9.407 -849Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.034 4.749 -34.266 3.009TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.427.787 9.185.073 5.476.246 4.533.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.427.787 9.185.073 5.476.246 4.533.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972910BIST