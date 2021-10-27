***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:12
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Ka 83.687.892 43.061.589 49.673.135
Satışların Maliyeti
30 -132.699.665 -59.517.232 -23.696.600 -37.606.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.199.506 24.170.660 19.364.989 12.066.411
BRÜT KAR (ZARAR)
51.199.506 24.170.660 19.364.989 12.066.411
Genel Yönetim Giderleri
31 -20.675.198 -12.624.697 -7.349.280 -5.194.972
Pazarlama Giderleri
31 -1.807.168 -548.883 -555.835 -281.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 699.954 20.369 194.127 817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -614.230 -43.774 507.856 -12.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.802.864 10.973.675 12.161.857 6.578.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.802.864 10.973.675 12.161.857 6.578.018
Finansman Gelirleri
34 15.668.164 6.354.631 5.577.188 1.469.499
Finansman Giderleri
34 -23.916.568 -5.565.750 -10.680.977 -2.227.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.554.460 11.762.556 7.058.068 5.819.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.131.707 -2.582.232 -1.547.556 -1.288.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.302.890 -2.677.491 -1.670.941 -1.316.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 171.183 95.259 123.385 27.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finans Karı (Zararı)
15.422.753 9.180.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.422.753 9.180.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-174.348 476.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 965.658 1.570.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 971.122 cı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -1.843.842 -1.014.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -171.183 95.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -96.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.854.083 -11.713.030
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.999.321 1.423.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -51.706.171 -87.387.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -51.706.171 -87.387.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.081.942 -1.249.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 2.081.942 -1.249.530
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -404 31.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -514.750 -262.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.618.662 82.375.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 9.618.662 82.375.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -229.887 90.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
932.187 -327.634
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,24 932.187 -327.634
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 -6.448.040
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -29.836 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.147 40.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.147 40.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.605.678 -2.056.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.961.183 -1.251.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -2.961.183 -1.251.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.925.756 -1.251.565
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -35.427 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.289.877 5.224.507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 32.632.606 5.224.507
Kredilerden Nakit Girişleri
9 32.632.606 5.224.507
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -159.327 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -159.327 0
Ödenen Temettüler
29 -6.045.424 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -1.137.978 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
723.016 1.916.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
723.016 1.916.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.933.092 2.188.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.656.108 4.104.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.656.108 1.933.092
Finansal Yatırımlar
217 3.405.547
Diğer Finansal Yatırımlar
8 217 3.405.547
Ticari Alacaklar
11 268.858.757 217.152.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 1.595.659 463.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 267.263.098 216.689.412
Diğer Alacaklar
6,12 3.465.309 5.459.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 3.465.309 5.459.276
Türev Araçlar
13 454 50
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 454 50
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.083.847 569.097
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 94.225 12.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 989.622 556.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 2.684.552
ARA TOPLAM
276.064.692 231.204.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.064.692 231.204.200
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 2.043.101 1.637.092
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 2.043.101 1.637.092
Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
Maddi Duran Varlıklar
19 4.840.541 2.736.382
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 2.764.897 2.200.297
Taşıtlar
19 1.264.868 104.469
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 810.776 431.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.371.639 3.203.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 577.012 685.646
Diğer Haklar
20 350.037 467.725
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 226.975 217.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.368 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.903.875 8.327.239
TOPLAM VARLIKLAR
285.968.567 239.531.439
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 77.005.996 45.724.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 77.005.996 45.724.124
Banka Kredileri
9 77.000.000 45.701.569
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.996 22.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.096 251.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 92.096 251.423
Banka Kredileri
9 92.096 251.423
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 946.223 1.958.265
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 946.223 1.958.265
Ticari Borçlar
11 142.495.100 135.858.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 1.292 3.705.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 142.493.808 132.152.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 657.148 361.463
Diğer Borçlar
12 1.826.223 894.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 997.811 27.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 828.412 866.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 48.736
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 34.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 13.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.668.941 4.277.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 1.067.601 663.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 220.765 134.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 846.836 529.079
ARA TOPLAM
225.778.228 190.037.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.778.228 190.037.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.116.767 1.682.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 3.116.767 1.682.360
Banka Kredileri
9 1.350.734
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.766.033 1.682.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 158.281 116.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 158.281 116.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 151.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.275.048 1.951.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.053.276 191.988.330
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.915.291 47.543.109
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -59.419 -64.453
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -59.419 -64.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -59.419 -64.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.272.697 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.272.697 1.282.878
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.272.697 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.147.846 915.190
Yasal Yedekler
29 2.147.846 915.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 10.631.414 3.635.067
Net Dönem Karı veya Zararı
29 15.422.753 14.274.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.915.291 47.543.109
TOPLAM KAYNAKLAR
285.968.567 239.531.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Transferler
29 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0 4.749 0 0 0 4.649.426 4.654.175 4.654.175
Kar Payları
29 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -64.694 1.282.878 915.190 3.635.067 4.649.426 37.917.867 37.917.867
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109
Transferler
29 0 0 0 0 14.274.427 -14.274.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0 5.034 -10.181 0 0 -6.045.424 0 -6.045.424 2.147.846 10.631.414 15.422.753 56.915.291 56.915.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 15.422.753 9.180.324 5.510.512 4.530.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21,29 5.034 4.749 -34.266 3.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 6.711 6.088 -43.673 3.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,23 -1.677 -1.339 9.407 -849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,23 -1.677 -1.339 9.407 -849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.034 4.749 -34.266 3.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.427.787 9.185.073 5.476.246 4.533.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.427.787 9.185.073 5.476.246 4.533.907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972910
BIST