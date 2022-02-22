***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 307.153.896 117.878.241Satışların Maliyeti30 -233.395.677 -79.891.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.758.219 37.986.704BRÜT KAR (ZARAR)73.758.219 37.986.704Genel Yönetim Giderleri31 -28.282.275 -17.571.895Pazarlama Giderleri31 -2.713.832 -932.326Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 246.084 200.110Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -388.219 -337.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.619.977 19.344.644FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.619.977 19.344.644Finansman Gelirleri34 30.563.295 9.886.661Finansman Giderleri34 -42.379.603 -10.649.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.803.669 18.582.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -7.525.581 -4.307.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -7.803.403 -4.277.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 277.822 -30.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.278.088 14.274.427DÖNEM KARI (ZARARI)23.278.088 14.274.427Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.278.088 14.274.427Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.059.843 -45.598.299Dönem Karı (Zararı)23.278.088 14.274.427Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.278.088 14.274.427Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.304.685 -2.036.800Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 -295.398 1.009.285Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 595.883 -40.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,25 160.053Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.25 435.830 -40.706Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -6.271.678 -2.791.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -277.822 30.480Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -55.670 -244.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.033.246 -57.835.926Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 2.225.072 -1.893.725Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.931.980 -145.416.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.213.205 -347.997İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -3.718.775 -145.068.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 3.066.634 -3.056.042İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 3.066.634 -3.056.042Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -422 31.459Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -774.779 -492.639Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -58.541.973 101.337.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.584.663 2.817.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -54.957.310 98.519.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 160.422 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.206.384 -1.936.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)92.751 -2.494.043İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.299.135 557.643Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 0 -6.448.040Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -29.836 38.736Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.059.843 -45.598.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.146.294 2.587.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,20 -2.213.832 2.587.672Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -2.287.226 2.102.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 73.394 485.452Ödenen Faiz67.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.559.443 42.755.796Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 64.604.867 42.755.796Kredilerden Nakit Girişleri9 -4.118.363 42.755.796Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10 68.723.230 0Ödenen Temettüler29 -6.045.424YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.353.306 -254.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.353.306 -254.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.933.092 2.187.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.286.398 1.933.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri