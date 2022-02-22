***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 18:10
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 307.153.896 117.878.241
Satışların Maliyeti
30 -233.395.677 -79.891.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.758.219 37.986.704
BRÜT KAR (ZARAR)
73.758.219 37.986.704
Genel Yönetim Giderleri
31 -28.282.275 -17.571.895
Pazarlama Giderleri
31 -2.713.832 -932.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 246.084 200.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -388.219 -337.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.619.977 19.344.644
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.619.977 19.344.644
Finansman Gelirleri
34 30.563.295 9.886.661
Finansman Giderleri
34 -42.379.603 -10.649.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.803.669 18.582.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.525.581 -4.307.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.803.403 -4.277.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 277.822 -30.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.278.088 14.274.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.278.088 14.274.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.278.088 14.274.427
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.059.843 -45.598.299
Dönem Karı (Zararı)
23.278.088 14.274.427
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.278.088 14.274.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.304.685 -2.036.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 -295.398 1.009.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 595.883 -40.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 160.053
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.25 435.830 -40.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -6.271.678 -2.791.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -277.822 30.480
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -55.670 -244.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.033.246 -57.835.926
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.225.072 -1.893.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.931.980 -145.416.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.213.205 -347.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.718.775 -145.068.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.066.634 -3.056.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 3.066.634 -3.056.042
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -422 31.459
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -774.779 -492.639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -58.541.973 101.337.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.584.663 2.817.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -54.957.310 98.519.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 160.422 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.206.384 -1.936.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
92.751 -2.494.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.299.135 557.643
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 -6.448.040
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -29.836 38.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.059.843 -45.598.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.146.294 2.587.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -2.213.832 2.587.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.287.226 2.102.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 73.394 485.452
Ödenen Faiz
67.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.559.443 42.755.796
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 64.604.867 42.755.796
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -4.118.363 42.755.796
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10 68.723.230 0
Ödenen Temettüler
29 -6.045.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.353.306 -254.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.353.306 -254.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.933.092 2.187.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.286.398 1.933.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
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