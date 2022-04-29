***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 83.737.071 92.285.625Satışların Maliyeti30 -61.455.082 -75.286.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.281.989 16.999.585BRÜT KAR (ZARAR)22.281.989 16.999.585Genel Yönetim Giderleri31 -10.497.777 -7.196.514Pazarlama Giderleri31 -826.045 -664.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 16.967 896.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -168.867 -15.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.806.267 10.019.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.806.267 10.019.491Finansman Gelirleri34 35.376.267 7.211.521Finansman Giderleri34 -39.623.544 -8.561.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.558.990 8.669.019Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -1.607.696 -1.777.667Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.660.707 -1.920.491Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 53.011 142.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.951.294 6.891.352DÖNEM KARI (ZARARI)4.951.294 6.891.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.951.294 6.891.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.565.756 -819.535Dönem Karı (Zararı)4.951.294 6.891.352Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.951.294 6.891.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler499.421 -1.087.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.20 1.473.303 288.276Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.21 154.762 694.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.21 156.662 694.604Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.21 -1.900 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.35 -1.873.822 -1.965.534Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -53.011 -142.824Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 798.189 37.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.016.471 -6.623.307Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -14.282.216 1.711.099Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -75.712.803 810.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -75.712.803 810.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.712.635 1.475.422İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -1.712.635 1.475.422Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 0 -366Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -99.632 -438.296Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 38.308.529 -13.936.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 38.308.529 -13.936.385Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -324.758 26.901Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.24 581.901 3.748.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.24 581.901 3.748.257Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 0 -29.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.774.857 8.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.774.857 8.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.565.756 -819.535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI976.001 719.113Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19.20 976.001 719.113Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 976.001 719.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.661.078 -781.559Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 42.191.533 811.265Kredilerden Nakit Girişleri9 42.191.533 811.265Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -92.097 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -92.097 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.592.824Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 -4.438.358YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.928.677 -881.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.928.677 -881.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.286.398 1.933.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.357.721 1.051.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.357.721 14.286.398Finansal Yatırımlar14.971.414 751.395Diğer Finansal Yatırımlar8 14.971.414 751.395Ticari Alacaklar6.11 319.897.692 242.309.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 2.228.837 2.676.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 317.668.855 239.632.788Diğer Alacaklar6.12 6.987.775 5.214.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.12 6.987.775 5.214.040Türev Araçlar13 472 472Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 472 472Peşin Ödenmiş Giderler15 1.158.424 715.485İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 15.629 624.109İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.142.795 91.376ARA TOPLAM344.373.498 263.276.957TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR344.373.498 263.276.957DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.094.825 2.062.701Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8 2.094.825 2.062.701Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 3.114 64.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.114 64.214Maddi Duran Varlıklar19 5.807.512 5.251.469Tesis, Makine ve Cihazlar19 3.724.742 3.174.608Taşıtlar19 1.081.477 1.164.697Diğer Maddi Duran Varlıklar19 1.001.293 912.164Kullanım Hakkı Varlıkları10 7.386.963 3.130.213Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 556.871 612.252Diğer Haklar20 347.912 394.456Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 208.959 217.796Peşin Ödenmiş Giderler285.084 628.391İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 285.084 628.391Ertelenmiş Vergi Varlığı24 173.568 140.976TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.307.937 11.890.216TOPLAM VARLIKLAR360.681.435 275.167.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 151.423.939 109.232.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 151.423.939 109.232.406Banka Kredileri9 81.700.000 40.501.438İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 69.655.747 68.723.230Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 68.192 7.738Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları276.287 368.383İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 276.287 368.383Banka Kredileri9 276.287 368.383Diğer Finansal Yükümlülükler10 2.366.920 1.443.312Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 2.366.920 1.443.312Ticari Borçlar11 128.809.152 90.500.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 127.094 120.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 128.682.058 90.379.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 752.730 663.432Diğer Borçlar12 2.194.057 1.612.156İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.12 1.054.028 120.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.140.029 1.491.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 18.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 18.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.650.971 2.496.281Kısa Vadeli Karşılıklar21.25 1.149.079 815.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 620.000 286.486Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 529.079 529.079ARA TOPLAM288.642.035 207.151.058TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.642.035 207.151.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 982.349 982.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 982.349 982.350Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 982.349 982.350Diğer Finansal Yükümlülükler10 5.444.152 2.067.875Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 5.444.152 2.067.875Uzun Vadeli Karşılıklar21 321.175 255.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 321.175 255.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.747.676 3.305.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER295.389.711 210.456.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.291.724 64.710.430Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -58.044 -126.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -58.044 -126.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.279.484 1.279.484Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.279.484 1.279.484Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.279.484 1.279.484Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.147.846 2.147.846Yasal Yedekler29 2.147.846 2.147.846Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 29.471.144 10.631.414Net Dönem Karı veya Zararı29 4.951.294 23.278.088TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.291.724 64.710.430TOPLAM KAYNAKLAR360.681.435 275.167.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109Transferler29 14.274.427 -14.274.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.300 6.891.352 6.930.652 6.930.652Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -25.153 1.282.878 915.190 17.909.494 6.891.352 54.473.761 54.473.761Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -126.402 1.279.484 2.147.846 10.631.414 23.278.088 64.710.430 64.710.430Transferler23.278.088 -23.278.088 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.358 4.951.294 5.019.652 5.019.652Kar Payları-4.438.358 -4.438.358 -4.438.358Dönem Sonu Bakiyeler27.500.000 -58.044 1.279.484 2.147.846 29.471.144 4.951.294 65.291.724 65.291.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 4.951.294 6.891.352DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar68.358 39.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.29 88.777 50.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.23 -20.419 -11.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21.23 -20.419 -11.084Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.358 39.300TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.019.652 6.930.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.019.652 6.930.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026000BIST