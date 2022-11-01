***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 466.716.239 183.899.171 212.876.512 43.061.589Satışların Maliyeti30 -339.666.595 -132.699.665 -145.041.100 -23.696.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.049.644 51.199.506 67.835.412 19.364.989BRÜT KAR (ZARAR)127.049.644 51.199.506 67.835.412 19.364.989Genel Yönetim Giderleri31 -38.636.317 -20.675.198 -16.351.082 -7.349.280Pazarlama Giderleri31 -3.304.353 -1.807.168 -1.202.504 -555.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 193.454 699.954 62.188 194.127Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -48.797.265 -614.230 -15.348.991 507.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.505.163 28.802.864 34.995.023 12.161.857FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.505.163 28.802.864 34.995.023 12.161.857Finansman Gelirleri34 143.798.264 15.668.164 4.411.390 5.577.188Finansman Giderleri34 -174.281.032 -23.916.568 -29.883.375 -10.680.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.022.395 20.554.460 9.523.038 7.058.068Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -5.255.664 -5.131.707 31.981 -1.547.556Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.447.104 -5.302.890 31.626 -1.670.941Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 191.440 171.183 355 123.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512DÖNEM KARI (ZARARI)766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-672.882.686 -21.605.678Dönem Karı (Zararı)766.731 15.422.753Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)766.731 15.422.753Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.039.079 -174.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 4.645.860 965.658Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 -580.146 971.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -626.781 427.802Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,25 46.635 543.320Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler677.069Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler677.069Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -5.959.368 -1.843.842Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 5.255.664 -171.183Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 0 -96.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-669.681.323 -36.854.083Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -483.084.772 2.999.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -392.763.269 -51.706.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.932.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -380.830.719 -51.706.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -84.966.570 2.081.942İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -84.966.570 2.081.942Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -218.709 -404Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -914.717 -514.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 119.424.641 9.618.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)91.856.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 27.568.245 9.618.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 2.105.600 -229.887Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.743.256 932.187İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)120.944.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,24 1.798.996 932.187Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 0 -29.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.993.217 -5.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)47.993.217 -5.147Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-664.875.513 -21.605.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.007.173 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.855.341 -2.961.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,20 -3.855.341 -2.961.183Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -3.655.341 -2.925.756Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -200.000 -35.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI666.690.419 25.289.877Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 685.241.259 32.632.606Kredilerden Nakit Girişleri9 685.241.259 32.632.606Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -276.287 -159.327Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -276.287 -159.327Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.553.211Ödenen Temettüler29 -9.721.342 -6.045.424Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 -5.000.000 -1.137.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.047.608 723.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.047.608 723.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 14.286.398 1.933.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.238.790 2.656.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.238.790 14.286.398Finansal Yatırımlar483.883.976 751.395Diğer Finansal Yatırımlar8 483.883.976 751.395Ticari Alacaklar6.11 640.985.169 242.309.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.11 14.608.929 2.676.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 626.376.240 239.632.788Diğer Alacaklar6.12 90.241.710 5.214.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.12 90.241.710 5.214.040Türev Araçlar13 219.181 472Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 219.181 472Peşin Ödenmiş Giderler15 1.775.049 715.485İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 46.141 624.109İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.728.908 91.376Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar45.601ARA TOPLAM1.221.389.476 263.276.957TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.221.389.476 263.276.957DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.014.892 2.062.701Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8 2.014.892 2.062.701Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 3.114 64.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.114 64.214Maddi Duran Varlıklar19 7.467.622 5.251.469Tesis, Makine ve Cihazlar19 5.213.965 3.174.608Taşıtlar19 956.462 1.164.697Diğer Maddi Duran Varlıklar19 1.297.195 912.164Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.470.168 3.130.213Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 635.194 612.252Diğer Haklar20 443.728 394.456Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 191.466 217.796Peşin Ödenmiş Giderler483.544 628.391İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 483.544 628.391Ertelenmiş Vergi Varlığı24 350.603 140.976TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.425.137 11.890.216TOPLAM VARLIKLAR1.237.814.613 275.167.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 794.473.665 109.232.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 794.473.665 109.232.406Banka Kredileri9 678.085.854 40.501.438İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 116.347.926 68.723.230Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 39.885 7.738Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.096 368.383İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 92.096 368.383Banka Kredileri9 92.096 368.383Diğer Finansal Yükümlülükler10 4.808.770 1.443.312Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 4.808.770 1.443.312Ticari Borçlar11 209.925.264 90.500.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.11 91.977.133 120.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 117.948.131 90.379.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.316.660 663.432Diğer Borçlar12 124.355.412 1.612.156İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.12 121.064.624 120.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 3.290.788 1.491.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 18.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 18.900 18.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 2.496.281Kısa Vadeli Karşılıklar21.25 49.414.126 815.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 885.047 286.486Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 48.529.079 529.079ARA TOPLAM1.184.404.893 207.151.058TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.184.404.893 207.151.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 982.354 982.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 982.354 982.350Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 982.354 982.350Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.195.845 2.067.875Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 1.195.845 2.067.875Uzun Vadeli Karşılıklar21 557.411 255.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 557.411 255.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.735.610 3.305.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.187.140.503 210.456.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.674.110 64.710.430Ödenmiş Sermaye29 37.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -201.323 -126.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -201.323 -126.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.272.697 1.279.484Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.272.697 1.279.484Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.272.697 1.279.484Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 4.239.121 2.147.846Yasal Yedekler29 4.239.121 2.147.846Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)29 -5.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 12.096.884 10.631.414Net Dönem Karı veya Zararı29 766.731 23.278.088TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.674.110 64.710.430TOPLAM KAYNAKLAR1.237.814.613 275.167.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109Transferler29 0 0 0 14.274.427 -14.274.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 5.034 -10.181 1.232.656 -1.232.656 15.422.753 15.417.606 15.417.606Kar Payları29 0 0 0 -6.045.424 0 -6.045.424 -6.045.424Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -59.419 1.272.697 2.147.846 10.631.414 15.422.753 56.915.291 56.915.291Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -126.402 1.279.484 2.147.846 0 10.631.414 23.278.088 64.710.430 64.710.430Transferler29 0 0 0 0 0 23.278.089 -23.278.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 -74.921 -6.787 2.091.275 0 -2.091.276 766.731 685.022 685.022Sermaye Arttırımı10.000.000 -10.000.000 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Kar Payları29 0 0 0 0 -9.721.342 0 -9.721.342 -9.721.342Dönem Sonu Bakiyeler29 37.500.000 -201.323 1.272.697 4.239.121 -5.000.000 12.096.885 766.730 50.674.110 50.674.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21,29 -74.921 5.034 -54.603 -34.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -99.895 6.711 -72.804 -43.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21,23 24.974 -1.677 18.201 9.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,23 24.974 -1.677 18.201 9.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.921 5.034 -54.603 -34.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.810 15.427.787 9.500.416 5.476.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları691.810 15.427.787 9.500.416 5.476.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075972BIST