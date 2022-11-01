***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:10
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 466.716.239 183.899.171 212.876.512 43.061.589
Satışların Maliyeti
30 -339.666.595 -132.699.665 -145.041.100 -23.696.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.049.644 51.199.506 67.835.412 19.364.989
BRÜT KAR (ZARAR)
127.049.644 51.199.506 67.835.412 19.364.989
Genel Yönetim Giderleri
31 -38.636.317 -20.675.198 -16.351.082 -7.349.280
Pazarlama Giderleri
31 -3.304.353 -1.807.168 -1.202.504 -555.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 193.454 699.954 62.188 194.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -48.797.265 -614.230 -15.348.991 507.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.505.163 28.802.864 34.995.023 12.161.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.505.163 28.802.864 34.995.023 12.161.857
Finansman Gelirleri
34 143.798.264 15.668.164 4.411.390 5.577.188
Finansman Giderleri
34 -174.281.032 -23.916.568 -29.883.375 -10.680.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.022.395 20.554.460 9.523.038 7.058.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.255.664 -5.131.707 31.981 -1.547.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.447.104 -5.302.890 31.626 -1.670.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 191.440 171.183 355 123.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-672.882.686 -21.605.678
Dönem Karı (Zararı)
766.731 15.422.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
766.731 15.422.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.039.079 -174.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 4.645.860 965.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 -580.146 971.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -626.781 427.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 46.635 543.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
677.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
677.069
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -5.959.368 -1.843.842
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.255.664 -171.183
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 0 -96.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-669.681.323 -36.854.083
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -483.084.772 2.999.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -392.763.269 -51.706.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.932.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -380.830.719 -51.706.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -84.966.570 2.081.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -84.966.570 2.081.942
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -218.709 -404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -914.717 -514.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 119.424.641 9.618.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
91.856.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 27.568.245 9.618.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 2.105.600 -229.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.743.256 932.187
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
120.944.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,24 1.798.996 932.187
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 0 -29.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.993.217 -5.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
47.993.217 -5.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-664.875.513 -21.605.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.007.173 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.855.341 -2.961.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -3.855.341 -2.961.183
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.655.341 -2.925.756
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -200.000 -35.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
666.690.419 25.289.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 685.241.259 32.632.606
Kredilerden Nakit Girişleri
9 685.241.259 32.632.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -276.287 -159.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -276.287 -159.327
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.553.211
Ödenen Temettüler
29 -9.721.342 -6.045.424
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -5.000.000 -1.137.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.047.608 723.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.047.608 723.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.286.398 1.933.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.238.790 2.656.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.238.790 14.286.398
Finansal Yatırımlar
483.883.976 751.395
Diğer Finansal Yatırımlar
8 483.883.976 751.395
Ticari Alacaklar
6.11 640.985.169 242.309.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 14.608.929 2.676.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 626.376.240 239.632.788
Diğer Alacaklar
6.12 90.241.710 5.214.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 90.241.710 5.214.040
Türev Araçlar
13 219.181 472
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 219.181 472
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.775.049 715.485
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 46.141 624.109
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.728.908 91.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
45.601
ARA TOPLAM
1.221.389.476 263.276.957
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.221.389.476 263.276.957
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 2.014.892 2.062.701
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 2.014.892 2.062.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 3.114 64.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.114 64.214
Maddi Duran Varlıklar
19 7.467.622 5.251.469
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 5.213.965 3.174.608
Taşıtlar
19 956.462 1.164.697
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 1.297.195 912.164
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.470.168 3.130.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 635.194 612.252
Diğer Haklar
20 443.728 394.456
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 191.466 217.796
Peşin Ödenmiş Giderler
483.544 628.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 483.544 628.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 350.603 140.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.425.137 11.890.216
TOPLAM VARLIKLAR
1.237.814.613 275.167.173
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 794.473.665 109.232.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 794.473.665 109.232.406
Banka Kredileri
9 678.085.854 40.501.438
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 116.347.926 68.723.230
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 39.885 7.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.096 368.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 92.096 368.383
Banka Kredileri
9 92.096 368.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 4.808.770 1.443.312
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 4.808.770 1.443.312
Ticari Borçlar
11 209.925.264 90.500.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 91.977.133 120.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 117.948.131 90.379.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.316.660 663.432
Diğer Borçlar
12 124.355.412 1.612.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.12 121.064.624 120.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.290.788 1.491.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 18.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 18.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 2.496.281
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 49.414.126 815.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 885.047 286.486
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 48.529.079 529.079
ARA TOPLAM
1.184.404.893 207.151.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.184.404.893 207.151.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.354 982.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.354 982.350
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.354 982.350
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.195.845 2.067.875
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 1.195.845 2.067.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 557.411 255.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 557.411 255.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.735.610 3.305.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.187.140.503 210.456.743
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.674.110 64.710.430
Ödenmiş Sermaye
29 37.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -201.323 -126.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -201.323 -126.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.272.697 1.279.484
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.272.697 1.279.484
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.272.697 1.279.484
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 4.239.121 2.147.846
Yasal Yedekler
29 4.239.121 2.147.846
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
29 -5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 12.096.884 10.631.414
Net Dönem Karı veya Zararı
29 766.731 23.278.088
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.674.110 64.710.430
TOPLAM KAYNAKLAR
1.237.814.613 275.167.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109
Transferler
29 0 0 0 14.274.427 -14.274.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 5.034 -10.181 1.232.656 -1.232.656 15.422.753 15.417.606 15.417.606
Kar Payları
29 0 0 0 -6.045.424 0 -6.045.424 -6.045.424
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -59.419 1.272.697 2.147.846 10.631.414 15.422.753 56.915.291 56.915.291
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -126.402 1.279.484 2.147.846 0 10.631.414 23.278.088 64.710.430 64.710.430
Transferler
29 0 0 0 0 0 23.278.089 -23.278.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0 -74.921 -6.787 2.091.275 0 -2.091.276 766.731 685.022 685.022
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
29 0 0 0 0 -9.721.342 0 -9.721.342 -9.721.342
Dönem Sonu Bakiyeler
29 37.500.000 -201.323 1.272.697 4.239.121 -5.000.000 12.096.885 766.730 50.674.110 50.674.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 766.731 15.422.753 9.555.019 5.510.512
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21,29 -74.921 5.034 -54.603 -34.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -99.895 6.711 -72.804 -43.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,23 24.974 -1.677 18.201 9.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,23 24.974 -1.677 18.201 9.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.921 5.034 -54.603 -34.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.810 15.427.787 9.500.416 5.476.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
691.810 15.427.787 9.500.416 5.476.246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075972
BIST