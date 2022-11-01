***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2022 10:01
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
KAP Bildirimde Bulunan Genel Açıklamada Hatalı Tarih Bulunması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
31.10.2022 Tarihinde Yayınlamış olduğumuz 01.01.2022 - 30.09.2022 Tarihli Finansal Raporlarımızın KAP bildirimi gerçekleştirilirken Finansal Tabloalra İlişkin Genel Açıklamada sehven "30.06.2022 Tarihli Finansal Durum Tabloları" yazılmıştır. İlgili Finansal Tablolara ilişkin düzeltme yapılıp seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075790
BIST
11:554.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 25,45
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
11:5518,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
11:5518,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0786
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
11:55989,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,00
|Açılış
|: 989,23
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler11:53
|VAKKO
|37,26
|12.668.624
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|132.797.211
|% 9,92
|
|AKCNS
|53,20
|31.167.498
|% 9,92
|
|KRONT
|80,95
|34.339.421
|% 9,39
|
|MNDTR
|24,98
|141.145.124
|% 9,37
|
|MARTI
|5,57
|19.920.501
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|153.127.846
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,83
|57.022.759
|% -6,36
|
|LIDER
|45,20
|28.881.305
|% -6,34
|
|THYAO
|101,40
|2.021.787.021
|% -0,98
|
|SASA
|128,30
|1.889.167.720
|% -2,43
|
|ASELS
|33,48
|1.288.303.993
|% 0,42
|
|TUPRS
|396,60
|1.029.734.708
|% 1,69
|
|PETKM
|13,95
|927.693.510
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,55
|653.235.501
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,01
|92.875.895
|% 2,02
|
|ODAS
|8,17
|731.113.271
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,01
|176.373.000
|% 0,50
|
|TSKB
|3,05
|257.863.189
|% 2,69
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6263
|% 0,22
|
|Euro
|18,4288
|18,4391
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3760
|21,4832
|% 0,42
|
|Frank
|18,5804
|18,6923
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,13
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|5,13
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.656
|6.710
|15,00
|
|Yarım
|3.243
|3.281
|8,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|0,49
|