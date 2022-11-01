***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.09.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniKAP Bildirimde Bulunan Genel Açıklamada Hatalı Tarih BulunmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar31.10.2022 Tarihinde Yayınlamış olduğumuz 01.01.2022 - 30.09.2022 Tarihli Finansal Raporlarımızın KAP bildirimi gerçekleştirilirken Finansal Tabloalra İlişkin Genel Açıklamada sehven "30.06.2022 Tarihli Finansal Durum Tabloları" yazılmıştır. İlgili Finansal Tablolara ilişkin düzeltme yapılıp seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075790BIST