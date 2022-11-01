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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.11.2022 10:01
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
KAP Bildirimde Bulunan Genel Açıklamada Hatalı Tarih Bulunması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

31.10.2022 Tarihinde Yayınlamış olduğumuz 01.01.2022 - 30.09.2022 Tarihli Finansal Raporlarımızın KAP bildirimi gerçekleştirilirken Finansal Tabloalra İlişkin Genel Açıklamada sehven "30.06.2022 Tarihli Finansal Durum Tabloları" yazılmıştır. İlgili Finansal Tablolara ilişkin düzeltme yapılıp seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075790


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 37,26 12.668.624 % 9,98  
AFYON 6,98 132.797.211 % 9,92  
AKCNS 53,20 31.167.498 % 9,92  
KRONT 80,95 34.339.421 % 9,39  
MNDTR 24,98 141.145.124 % 9,37  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6130 18,6263 % 0,22  
Euro 18,4288 18,4391 % 0,44  
Sterlin 21,3760 21,4832 % 0,42  
Frank 18,5804 18,6923 % 0,33  
Riyal 4,9397 4,9644 % 0,13  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 5,13  
Altın Gr. 990 990 5,24  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.656 6.710 15,00  
Yarım 3.243 3.281 8,00  
Çeyrek 1.627 1.639 4,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,70 0,06  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
B. Petrol 95,14 95,14 0,49  
Seans Raporu 11:53
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