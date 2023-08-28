***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.12.2022Tarih18/07/2023Saati15:00AdresiEsentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Haberler Sk. N10 Şişli- İstanbulGündemOlağan Genel Kurul ToplantısıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi24/07/2023AçıklamalarKurumumuzun 18.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiş ve 24.07.2023 tarihlerinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189901BIST