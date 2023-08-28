***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.08.2023 14:46
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Tarih
18/07/2023
Saati
15:00
Adresi
Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Haberler Sk. N10 Şişli- İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
24/07/2023
Açıklamalar
Kurumumuzun 18.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar,
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiş ve 24.07.2023 tarihlerinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189901
BIST