***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı IV. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi08/02/2022AçıklamalarEkli mali tablo, 01.01.2021-31.12.2021 dönemi geçici vergi beyannamesi ekine vergi dairesine verilmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000885BIST