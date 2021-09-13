***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2021 13:32
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963387
BIST
17:481.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:488,4354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:489,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0439
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:48486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:48
|CRFSA
|42,46
|8.245.090
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.896.399
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.440.729
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.279.636
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.756.095
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.305.063
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.299.175
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,51
|18.300.186
|% -7,26
|
|EUHOL
|2,76
|53.613.387
|% -7,07
|
|SELGD
|6,70
|10.370.796
|% -6,94
|
|GARAN
|9,40
|1.321.574.344
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,48
|641.599.055
|% 0,00
|
|SISE
|8,59
|639.986.315
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|606.250.230
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|562.812.036
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,48
|641.599.055
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.321.574.344
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|639.986.315
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|132.663.212
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.455.335
|% 0,00
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4334
|8,4354
|% -0,24
|
|Euro
|9,9653
|9,9681
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6376
|11,6960
|% -0,25
|
|Frank
|9,1175
|9,1724
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2429
|2,2541
|% -0,22
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN