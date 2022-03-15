***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2022 09:23
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı kararı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010483
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
0
En Düşük
0
18:0514,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
18:0516,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0894
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3257
En Düşük
16,1706
18:05916,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,11
|Açılış
|: 917,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
916,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,30
|13.800.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,86
|5.189.342
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|91.316.643
|% 0,00
|
|AEFES
|22,40
|53.826.881
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,52
|42.150.925
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,30
|13.800.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,86
|5.189.342
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|91.316.643
|% 0,00
|
|AEFES
|22,40
|53.826.881
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,52
|42.150.925
|% 0,00
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7719
|14,7863
|% 0,04
|
|Euro
|16,2272
|16,2607
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2479
|19,3445
|% 0,39
|
|Frank
|15,6922
|15,7868
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-24,30
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-8,68
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866