***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2022 16:52
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 80.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043153
BIST
16:482.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,87
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.424
En Düşük
2.404
16:4817,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 100,0100
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|Önceki Kapanış
|: 100,6900
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17,3080
En Düşük
17,1857
16:4817,6081
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 10,64
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10,83
En Düşük
10,58
BIST En Aktif Hisseler16:46
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.366.935
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|111.959.602
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|25.413.306
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.258.689
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|86,00
|3.562.376
|% -3,37
|
|KOZAL
|163,60
|633.136.496
|% -3,34
|
|AKSGY
|2,93
|18.127.345
|% -3,30
|
|THYAO
|49,10
|3.225.332.208
|% 1,40
|
|SISE
|21,46
|1.070.961.165
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|990.160.376
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,20
|921.766.706
|% -0,65
|
|SASA
|40,84
|692.404.817
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,82
|627.270.089
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|604.475.040
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|303.420.533
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,53
|322.422.467
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,09
|567.675.989
|% 2,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2207
|17,2459
|% 0,18
|
|Euro
|17,5545
|17,6100
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6056
|20,7089
|% 0,70
|
|Frank
|17,6493
|17,7556
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5798
|4,6028
|% 0,17
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,07
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.477
|6.570
|-38,00
|
|Yarım
|3.170
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,63
|