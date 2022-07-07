***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2022 17:02
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 80.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043163
BIST
17:122.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,39
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1217,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1217,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,7159
En Düşük
17,5271
17:12969,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,88
|Açılış
|: 969,59
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:12
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.404.568
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.656.640
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|26.315.443
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,18
|3.431.030.769
|% 1,57
|
|SISE
|21,46
|1.121.886.545
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|1.088.684.053
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,40
|983.111.149
|% -0,57
|
|SASA
|41,02
|718.577.529
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,83
|640.385.284
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|625.931.549
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,09
|610.140.788
|% 2,28
|
|ISCTR
|4,53
|339.042.644
|% 2,03
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2578
|17,2647
|% 0,29
|
|Euro
|17,5888
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6120
|20,7154
|% 0,73
|
|Frank
|17,6446
|17,7509
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5773
|4,6003
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,97
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,65
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.496
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,70
|