Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

07.07.2022 17:02
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 80.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043163


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:122.423
Değişim :  0,60% |  14,39
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.272.012 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.404.568 % 9,96  
KAPLM 51,65 42.656.640 % 9,94  
SMRTG 27,44 112.224.590 % 9,94  
FONET 13,92 26.315.443 % 9,87  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 17,2578 17,2647 % 0,29  
Euro 17,5888 17,6003 % 0,30  
Sterlin 20,6120 20,7154 % 0,73  
Frank 17,6446 17,7509 % -0,09  
Riyal 4,5773 4,6003 % 0,12  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 8,97  
Altın Gr. 969 969 6,65  
Cumhuriyet 6.483 6.581 -55,00  
Tam 6.496 6.591 -17,00  
Yarım 3.180 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.593 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 0,25  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,16  
B. Petrol 105 105 4,70  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru