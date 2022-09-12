***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
12.09.2022 09:57
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 120.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 11.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 08.09.2022 tarih ve 49/1319 sayılı kararı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062277
BIST
11:293.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 84,08
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:2918,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:2918,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2851
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6012
En Düşük
18,3348
11:291.010,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.010,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:29
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.769.618
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.628.096.612
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|263.554.064
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,50
|6.436.538
|% -3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ASELS
|31,86
|2.992.409.159
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|THYAO
|74,25
|2.321.161.451
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|EKGYO
|5,32
|1.928.862.394
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|KRDMD
|15,02
|1.597.282.321
|% 5,33
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2443
|% 0,05
|
|Euro
|18,5954
|18,6012
|% 1,56
|
|Sterlin
|21,2494
|21,3559
|% 0,85
|
|Frank
|19,0235
|19,1381
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.789
|6.844
|15,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,19
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,12
|