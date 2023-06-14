***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/693 sayılı kararı ile 100.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158719BIST