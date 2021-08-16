***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Tü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 100.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (16.08.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 13.08.2021 Tarih ve 85 Numaralı YKK.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958319BIST