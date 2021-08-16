***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.08.2021 17:37
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Tü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 100.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (16.08.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 13.08.2021 Tarih ve 85 Numaralı YKK.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958319
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,4730
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|Önceki Kapanış
|: 8,5200
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8,5318
En Düşük
8,4406
18:059,9943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0581
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 10,0400
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10,0779
En Düşük
9,9554
18:05487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 487,34
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|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem