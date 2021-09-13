***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2021 13:33
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 09.09.2021 tarih ve 46/1336 sayılı kararı ile onaylanmıştır Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963388
BIST
17:551.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.448
En Düşük
1.434
17:558,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,4280
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|Önceki Kapanış
|: 8,4430
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8,4794
En Düşük
8,4235
17:559,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,9350
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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10,0239
En Düşük
9,9384
17:55486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 486,99
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|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:53
|YESIL
|2,42
|143.230.052
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.252.096
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.283.302
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.928.463
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.500.275
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.320.656
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.324.332
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,48
|18.586.559
|% -7,69
|
|EUHOL
|2,76
|53.947.798
|% -7,07
|
|SELGD
|6,72
|10.600.066
|% -6,67
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,46
|609.100.783
|% 3,16
|
|KOZAL
|101,90
|567.683.898
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|133.803.524
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.585.026
|% -0,78
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4338
|8,4362
|% -0,23
|
|Euro
|9,9628
|9,9711
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,6371
|11,6954
|% -0,26
|
|Frank
|9,1190
|9,1740
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN