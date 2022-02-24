***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2022 10:54
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 150.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.02.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 17.02.2022 Tarih ve 17 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003981
BIST
14:421.839
En Yüksek
|Değişim
|: -8,80%
|| -177,31
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4214,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 4,51%
|| 0,6229
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:4216,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,6702
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3960
En Düşük
15,4856
14:42910,03
En Yüksek
|Değişim
|: 7,26%
|| 61,63
|Açılış
|: 910,03
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ALKA
|17,43
|43.267.835
|% 7,59
|
|ULUUN
|6,58
|142.936.657
|% 5,79
|
|PETUN
|20,12
|41.228.838
|% 5,18
|
|DAGHL
|13,90
|6.521.280
|% 2,96
|
|HUNER
|2,47
|632.960.475
|% 2,07
|
|NUGYO
|4,77
|13.942.885
|% -10,00
|
|ELITE
|15,66
|17.957.778
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|16.959.987
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|29.883.952
|% -10,00
|
|SRVGY
|87,30
|20.637.880
|% -10,00
|
|EREGL
|27,94
|2.457.077.319
|% -8,15
|
|GARAN
|10,99
|1.463.608.859
|% -5,50
|
|THYAO
|25,28
|1.454.731.170
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,56
|1.061.530.310
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|729.700.786
|% -9,44
|
|HUNER
|2,47
|632.960.475
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,55
|729.700.786
|% -9,44
|
|GARAN
|10,99
|1.463.608.859
|% -5,50
|
|ODAS
|1,26
|157.674.688
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.267.800
|% -9,95
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3809
|14,4400
|% 4,51
|
|Euro
|16,2094
|16,3280
|% 4,28
|
|Sterlin
|19,1869
|19,2831
|% 2,84
|
|Frank
|15,5028
|15,5962
|% 3,44
|
|Riyal
|3,8205
|3,8397
|% 4,06
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 1, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 18, 686.00 milyon TL de
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 04 kaybederek (% -8.97 ) 1, 654
-
14:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, KARYE, ARMDA, GOZDE, YYAPI, MOBTL, KSTUR, NTHOL, DESPC, MEDTR
-
14:51
ULUUN, GMSTR, GLDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında