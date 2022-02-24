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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.02.2022 10:54
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 150.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.02.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 17.02.2022 Tarih ve 17 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003981


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