***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 150.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.02.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Başvuru Formu Eki.pdfEK: 4 17.02.2022 Tarih ve 17 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003981BIST