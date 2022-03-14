***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.03.2022 08:48
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 150.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.02.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirketimizin 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 3 17.02.2022 Tarih ve 17 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 4 Alnus Onaylı İhraç Belgesi ve Eki (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010189
BIST
13:102.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,67
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:1014,7377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0276
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:1016,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0678
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:10930,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -10,93
|Açılış
|: 930,69
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:08
|RAYSG
|11,78
|913.764
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.116.056
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.396.126
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.314.523
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.122.079
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|236.801
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|137.102.232
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,90
|144.125.767
|% -9,67
|
|EPLAS
|18,68
|16.047.197
|% -7,80
|
|ALCTL
|24,14
|34.535.865
|% -6,43
|
|THYAO
|26,92
|1.835.135.708
|% 1,89
|
|FROTO
|264,70
|897.140.508
|% 8,53
|
|GARAN
|11,85
|787.142.446
|% 0,68
|
|SISE
|13,88
|735.941.337
|% 2,59
|
|KRDMD
|15,06
|697.702.357
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,75
|328.265.112
|% 1,63
|
|PETKM
|8,33
|691.929.403
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,14
|91.771.245
|% 4,59
|
|ODAS
|1,57
|114.513.366
|% 3,29
|
|ADESE
|0,71
|51.226.407
|% 4,41
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7319
|14,7360
|% -0,20
|
|Euro
|16,1769
|16,2116
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,1495
|19,2455
|% -0,21
|
|Frank
|15,7116
|15,8062
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9139
|3,9335
|% -0,26
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-17,62
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,22
|
|Cumhuriyet
|6.166
|6.260
|-7,00
|
|Tam
|6.140
|6.295
|-34,68
|
|Yarım
|2.968
|3.045
|-16,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|-8,39
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,88
|
Seans Raporu
13:08
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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