***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 120.000.000 TL tutarına kadar, bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 11.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz, SPK'nın 08.09.2022 tarih ve 49/1319 sayılı kararı ile onaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 1- Başvuru Formu.pdfEK: 2 2- Başvuru Formu Eki.pdfEK: 3 3- 23.07.2022 Tarih 78 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 4 4- Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062001BIST