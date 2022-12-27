***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 150.000.000 TL'ye kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 27.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 27.12.2022 tarih ve 118 numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Başvuru Formu Eki.pdfEK: 4 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090218BIST