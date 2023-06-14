***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024Ek Açıklamalar27.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/693 sayılı kararı ile 100.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 27.12.2022 tarih ve 118 numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Başvuru Formu Eki.pdfEK: 4 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158718BIST