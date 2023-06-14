Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.06.2023 17:04
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024

Ek Açıklamalar
27.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/693 sayılı kararı ile 100.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 27.12.2022 tarih ve 118 numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158718


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.361
Değişim :  -1,26% |  -68,28
Açılış :  5.437  
Önceki Kapanış :  5.429  
En Düşük
5.322 En Yüksek
5.491
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 17,05 183.816.465 % 10,00  
ONCSM 89,65 278.435.914 % 10,00  
SNPAM 14,74 1.330.711 % 10,00  
ISBTR 56.035,10 1.400.878 % 10,00  
IDEAS 31,68 28.357.607 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,5467 23,5520 % -0,34  
Euro 25,5528 25,5691 % 0,36  
Sterlin 29,8011 29,9505 % 0,28  
Frank 26,1285 26,2859 % 0,46  
Riyal 6,2615 6,2929 % -0,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 14,37  
Altın Gr. 1.482 1.483 6,03  
Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.792 4.886 -13,00  
Çeyrek 2.396 2.443 -6,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 0,39  
Gümüş Gr. 18,20 18,22 0,22  
B. Petrol 74,39 74,39 0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru