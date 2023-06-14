***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2023 17:04
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
27.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/693 sayılı kararı ile 100.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 27.12.2022 tarih ve 118 numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158718
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
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|Önceki Kapanış
|: 5.429
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5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 23,5300
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|Önceki Kapanış
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23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
|: 25,5000
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25,6160
En Düşük
25,2311
18:051.482,33
En Yüksek
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|| 5,63
|Açılış
|: 1.482,33
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|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
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1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5467
|23,5520
|% -0,34
|
|Euro
|25,5528
|25,5691
|% 0,36
|
|Sterlin
|29,8011
|29,9505
|% 0,28
|
|Frank
|26,1285
|26,2859
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2615
|6,2929
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|14,37
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.483
|6,03
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.792
|4.886
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.396
|2.443
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,22
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|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,10
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Seans Raporu
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