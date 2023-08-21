***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2023 17:13
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvuru Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 500.000.000 TL'ye kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu kapsamında hazırlanan başvuru formu ve başvuru formu eki güncel finansallarla güncellenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 25.07.2023 Tarih ve 94 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 3 Başvuru Formu.pdf
EK: 4 Başvuru Formu Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187687
BIST