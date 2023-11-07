***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 1.000.000.000 TL'ye kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 07.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 07.11.2023 Tarih ve 147 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Başvuru Formu Eki.pdfEK: 4 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215275BIST