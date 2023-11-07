***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2023 18:41
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven 1.000.000 TL olarak yazılan tavan Tutarı Bilgisinin Başvuru Belgesine uygun hali ile 1.000.000.000 TL olarak düzeltilmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 1.000.000.000 TL'ye kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 07.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 07.11.2023 Tarih ve 147 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215311
BIST