***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024Ek Açıklamalar07.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1744 sayılı kararı ile 1.000.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 07.11.2023 Tarih ve 147 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 Başvuru Formu Eki.pdfEK: 4 Onaylı_Ihrac_Belgesi_ve_Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229486BIST