***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili Organ Karar Tarihi : 13.08.2021İhraçTavan Tutarı : 100.000.000Para Birimi : TRYİhraç Tavanı Kımet Türü : Borçlanma AracıSatış Türü : Nitelikli Yatırımcı SatışYurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçiEk Açıklamalar07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısının 8. Maddesinde, Kurumumuza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami on iki aylık süre dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi yapılandırılmış tezgahüstü ürün işlemleri yapılması, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.Yönetim Kurulumuz 07.06.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde1. 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,2. 100.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine,4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,5. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958004BIST