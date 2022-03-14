***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin"Vali Kazım Dirik Caddesi, Akdeniz Mahallesi, Gayret Han, N4, Kat:3, Daire:303, Konak/İZMİR"adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2022 tarih veE-32992422-205.04.04-18024sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010346BIST