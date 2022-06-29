***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 11:07
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Hançerli Mahallesi, Dervişzade Sokak, Simpa İş Merkezi, Kapı N 12 Bağımsız Bölüm 2, İlkadım / SAMSUN" adresinde irtibat bürosu açma başvurusu talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-1491 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Alnus Yatrırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039927
BIST
14:472.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,03
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:4716,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0462
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:4717,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0253
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:47967,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,71
|Açılış
|: 967,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:45
|RTALB
|7,46
|99.351.005
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,84
|7.642.080
|% 9,70
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BEYAZ
|9,60
|44.955.108
|% 7,26
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.235.700
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.230.647
|% -9,98
|
|ULUSE
|206,00
|16.866.287
|% -7,50
|
|BERA
|14,72
|396.096.906
|% -7,48
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|THYAO
|45,78
|2.487.181.625
|% -0,87
|
|SISE
|21,56
|2.379.679.778
|% 4,26
|
|EREGL
|26,68
|869.113.691
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,71
|780.988.404
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,84
|676.535.164
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,71
|780.988.404
|% 7,11
|
|ODAS
|2,81
|343.602.574
|% -3,10
|
|YKBNK
|4,32
|502.152.272
|% 0,70
|
|SISE
|21,56
|2.379.679.778
|% 4,26
|
|TSKB
|1,95
|206.107.165
|% -3,47
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6735
|16,6885
|% 0,30
|
|Euro
|17,3440
|17,3634
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,0994
|20,2002
|% -0,09
|
|Frank
|17,3306
|17,4350
|% -0,17
|
|Riyal
|4,4284
|4,4506
|% 0,12
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,51
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|-21,00
|
|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
|
|Yarım
|3.172
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00GENTS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 463, 350 adet işlem
-
14:58SANEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 278 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.60 ) 2, 588
-
14:57XU100
Endeks 2, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 20, 052.00 milyon TL de
-
14:57TMSN
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 325, 352 adet işlem