***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Hançerli Mahallesi, Dervişzade Sokak, Simpa İş Merkezi, Kapı N 12 Bağımsız Bölüm 2, İlkadım / SAMSUN" adresinde irtibat bürosu açma başvurusu talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-1491 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alnus Yatrırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039927BIST