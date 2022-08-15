***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Saraylar Mh. 2. Ticari Yol Cd. Kımıl İş Merkezi Kat:2 D:3 N24 Merkezefendi/DENİZLİ Kemerkaya Mh. Gazipaşa Cd. N25 Kat:5 Ortahisar/TRABZON İstasyon Mh. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cd. N54/A Kat:4 Daire: 60 Merkez/EDİRNE" adreslerinde irtibat bürosu açma başvurusu talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-24772 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055354BIST