***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin"Kızıltoprak Mahallesi, Aspendos Bulvarı N 15 B Blok 14 Muratpaşa/ANTALYA"adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-39825 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174174BIST