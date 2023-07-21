Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2023 15:36
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 
 
"Kızıltoprak Mahallesi, Aspendos Bulvarı N 15 B Blok 14 Muratpaşa/ANTALYA" 
 
adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20
.07.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-39825 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174174


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:466.676
Değişim :  -0,09% |  -6,27
Açılış :  6.688  
Önceki Kapanış :  6.682  
En Düşük
6.655 En Yüksek
6.724
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 180,40 624.821.137 % 10,00  
GLCVY 27,50 59.546.896 % 10,00  
YEOTK 145,20 520.067.449 % 10,00  
SMRTG 115,60 728.555.899 % 9,99  
EMKEL 17,86 218.772.939 % 9,98  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Dolar 26,9316 26,9382 % 0,71  
Euro 29,9862 30,0070 % 0,53  
Sterlin 34,4218 34,5945 % 0,27  
Frank 31,0113 31,1981 % 0,84  
Riyal 7,1587 7,1946 % 0,66  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 -6,21  
Altın Gr. 1.701 1.702 7,25  
Cumhuriyet 11.391 11.563 -103,00  
Tam 11.110 11.230 -79,00  
Yarım 5.555 5.641 -39,00  
Çeyrek 2.777 2.820 -20,00  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 -0,01  
Gümüş Gr. 21,47 21,49 0,18  
B. Petrol 80,73 80,73 1,11  
Seans Raporu 15:44
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru