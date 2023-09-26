***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Ocak 2023 tarih ve 3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 263.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin, 134.000.000TL arttırılarak 397.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda 24.01.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuz yapılmış olup, 26.01.2023 tarih ve 10756 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197478BIST