***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 08:12
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli ve 2023/171 numaralı kararı kapsamında, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul AŞ'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229921
BIST
'
11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MIATK
|34,84
|295.524.534
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.477.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|259.082.551
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|11.499.339
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|174.989.718
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|2.762.333
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|40.647.750
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,76
|30.831.651
|% -5,51
|
|THYAO
|227,00
|1.781.303.476
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EREGL
|41,74
|586.610.587
|% 1,51
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,82
|211.628.977
|% 0,89
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|ODAS
|8,15
|143.896.274
|% 4,22
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4452
|29,4515
|% 0,24
|
|Euro
|32,7894
|32,8234
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6004
|37,7890
|% 0,27
|
|Frank
|34,9568
|35,1674
|% 0,65
|
|Riyal
|7,8266
|7,8658
|% 0,18
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
-
11:39XU100
Endeks 7, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 458.00 milyon TL de
-
11:38ARDYZ
Yüzde 5.45 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 673 adet işlem
-
11:37CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 2, 106.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 793 adet işlem
-
11:35PSDTC
Yüzde 4.98 oranında artışla 55.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 180 adet işlem