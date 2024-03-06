***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin"Odunluk Mah. Akpınar Cd. A Blok Kat: 1 N 8 Nilüfer/BURSA"adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2024 Tarih ve E-32992422-205.04.04-50755 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256029BIST