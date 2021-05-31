***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSRMDE2112 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.10.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSRMDE2112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,92267Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.10.2021Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1022 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 60.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 10.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonosunun 28.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939019BIST