***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 13:28
ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMDE2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,92267
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1022 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 60.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 10.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonosunun 28.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.000.000 TL nominal değerli, 133 gün vadeli, 8.10.2021 itfa tarihli TRFSRMDE2112 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (08.10.2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir Kamoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968581
BIST