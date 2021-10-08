Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2021 13:28


ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMDE2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,92267
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1022 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 60.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 10.000.000 TL nominal değerli 133 gün vadeli finansman bonosunun 28.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.000.000 TL nominal değerli, 133 gün vadeli, 8.10.2021 itfa tarihli TRFSRMDE2112 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (08.10.2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir Kamoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968581


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:501.399
Değişim :  0,15% |  2,03
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.397  
En Yüksek
1.402 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 179,30 23.779.311 % 10,00  
AYCES 55,00 2.851.261 % 10,00  
PKENT 3.520,00 35.004.417 % 10,00  
MERIT 19,16 1.318.285 % 9,99  
DOBUR 31,92 4.577.257 % 9,92  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 8,9069 8,9098 % 0,39  
Euro 10,2989 10,3066 % 0,30  
Sterlin 12,1222 12,1830 % 0,69  
Frank 9,5687 9,6264 % 0,61  
Riyal 2,3720 2,3839 % 0,59  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 5,79  
Altın Gr. 505 505 4,40  
Cumhuriyet 3.343 3.393 48,00  
Tam 3.325 3.409 7,17  
Yarım 1.607 1.649 3,46  
Çeyrek 806 825 1,74  
Gümüş.Ons 22,52 22,56 -0,07  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,02  
B. Petrol 82,36 82,36 0,41  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru