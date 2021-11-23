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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.11.2021 16:48
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMD32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,94854
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.03.2022
Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve 46/1336 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 30.000.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli finansman bonosunun 23.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979284


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Altın Gr. 730 730 67,59  
Cumhuriyet 4.808 4.881 462,00  
Tam 4.775 4.912 465,30  
Yarım 2.308 2.376 225,08  
Çeyrek 1.158 1.188 112,54  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,76  
Gümüş Gr. 9,56 9,57 0,71  
B. Petrol 80,10 80,10 0,40  
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