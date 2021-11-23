***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.03.2022Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSRMD32210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94854Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2022Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve 46/1336 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 30.000.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli finansman bonosunun 23.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979284BIST