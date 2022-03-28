***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.03.2022 16:38
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMD72216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.500.000
İhraç Fiyatı 0,94128
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.07.2022
Kayıt Tarihi 04.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 150.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 42.500.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli finansman bonosunun 28.03.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013437
BIST