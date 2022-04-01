***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.07.2022Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSRMD72224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,92924Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.07.2022Kayıt Tarihi 18.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 150.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosunun 01.04.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015196BIST