***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2022 18:38
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMD72224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,92924
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.07.2022
Kayıt Tarihi 18.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 150.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosunun 01.04.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015196
BIST