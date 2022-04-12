***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.04.2022 13:54
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMD72232
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,92924
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2022
Kayıt Tarihi 28.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating TR BBB+ 06.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/383 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 150.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 15.000.000 TL nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosunun 11.04.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019577
BIST