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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2022 19:59
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMD92222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.179.000
İhraç Fiyatı 0,9532
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2022
Kayıt Tarihi 15.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Pozitif 05.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 80.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 46.179.000 TL nominal değerli 56 gün vadeli finansman bonosunun 22.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047456


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Tam 6.610 6.691 -71,00  
Yarım 3.221 3.274 -34,00  
Çeyrek 1.615 1.637 -17,00  
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