***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 80.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 13.821.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.12.2022Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSRMDA2215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.821.000İhraç Fiyatı 0,90819Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.12.2022Kayıt Tarihi 05.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Turk Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Pozitif 05.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 80.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 13.821.000 TL nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosunun 05.08.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052538BIST