***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,32Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSRMDA2231Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 16.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.857.000İhraç Fiyatı 0,93184Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.12.2022Kayıt Tarihi 13.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.857.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Turk Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Pozitif 05.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1319 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 120.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 54.857.000 TL nominal değerli 89 gün vadeli finansman bonosunun 16.09.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063638BIST