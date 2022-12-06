***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









irme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Turk Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Pozitif 05.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 80.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 13.821.000 TL nominal değerli 123 gün vadeli 06.12.2022 itfa tarihli TRFSRMDA2215 ISIN kodlu finansman bonosunun 06.12.2022 tarihi itibarıyla itfa işlemi gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084965BIST