***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2022 18:27
irme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Pozitif 05.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1055 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 80.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 13.821.000 TL nominal değerli 123 gün vadeli 06.12.2022 itfa tarihli TRFSRMDA2215 ISIN kodlu finansman bonosunun 06.12.2022 tarihi itibarıyla itfa işlemi gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084965
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0267
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5016
18:051.061,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.061,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6301
|18,6395
|% 0,01
|
|Euro
|19,5017
|19,5119
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,6120
|22,7254
|% -0,06
|
|Frank
|19,7007
|19,8193
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,83
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,37
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.140
|7.198
|30,00
|
|Yarım
|3.458
|3.519
|14,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY