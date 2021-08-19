***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2021 12:25
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Evet
TUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Evet
EFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Hayır
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Nusret Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Seyit Tahir Özek Genel Müdür
Nilgün Bozkurt Takas ve Operasyon Genel Müdürü Yardımcısı
Anıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısı
Metin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni
Efekan Vakkas Altnbaş Yönetim Kurulu Üyesi
Gül Yahyaoğlu Hazine ve Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959223
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:51
|BASGZ
|22,44
|218.181.720
|% 10,00
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|AGYO
|4,52
|181.925.932
|% 9,98
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|PAMEL
|41,04
|39.151.778
|% 9,97
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|GESAN
|20,56
|277.642
|% 9,95
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|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
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|KRONT
|37,62
|76.317.632
|% -10,00
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|SELVA
|7,93
|100.102.474
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,35
|157.186.574
|% -8,58
|
|FONET
|14,45
|18.706.030
|% -7,84
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|GARAN
|9,36
|908.964.417
|% 0,75
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|EREGL
|18,81
|609.602.820
|% 1,40
|
|TUPRS
|99,10
|489.815.161
|% -1,29
|
|SISE
|8,64
|471.803.915
|% -0,58
|
|KRDMD
|7,65
|449.494.071
|% -0,39
|
|ODAS
|1,42
|141.755.427
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|257.001.206
|% -3,70
|
|GARAN
|9,36
|908.964.417
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,55
|244.893.725
|% 0,39
|
|TSKB
|1,30
|78.913.277
|% -0,76
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4999
|8,5022
|% -0,05
|
|Euro
|9,9303
|9,9371
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,5419
|11,5998
|% 0,00
|
|Frank
|9,2230
|9,2785
|% 0,20
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|Riyal
|2,2570
|2,2684
|% 0,00
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,92
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|Altın Gr.
|488
|488
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-5,00
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|Tam
|3.219
|3.300
|1,86
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|0,89
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,45
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
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|B. Petrol
|65,73
|65,73
|-0,72
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