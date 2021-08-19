***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı HayırSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi EvetTUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi EvetEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi HayırSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNusret Altınbaş Yönetim Kurulu BaşkanıSeyit Tahir Özek Genel MüdürNilgün Bozkurt Takas ve Operasyon Genel Müdürü YardımcısıAnıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür YardımcısıMetin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe YönetmeniEfekan Vakkas Altnbaş Yönetim Kurulu ÜyesiGül Yahyaoğlu Hazine ve Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959223BIST