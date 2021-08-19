***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye İç Kontrol ve Denetim' den sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıSEYİT TAHİR ÖZEK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür VekiliEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Pazarlamacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959225BIST