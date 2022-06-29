***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 11:07
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Canan Özdemir 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018
Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018
İzmit İrtibat Bürosu Ahmet Ergüneş Sok. No 21 Altun İş Merkezi Daire:17-18 Kocaeli / İzmit Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019
Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019
İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019
Çukurambar İrtibat Bürosu Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, No: 36, 06510, Çankaya/ANKARA Cem Kalın 0312 906 01 20 0212 346 09 89 12.05.2020
Karaköy İrtibat Bürosu Maliye Cad. Abbasoğlu İş Hanı No:11 K:5 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Mehmet Ali Tunç Salman 0212 906 10 30 0212 346 09 89 12.05.2020
Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL Yalçın ERDAN 0216 906 09 80 0212 346 09 89 22.06.2020
Kartal İrtibat Bürosu Cevizli Mah. Bayraktar Sok. Nursanlar 2 Plaza Daire No:17 Kat:3 Kartal / İSTANBUL Servet BİLGE 0216 906 09 86 0212 346 09 89 29.07.2020
Adana İrtibat Bürosu Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. No:48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA Faruk KAPLAN 0322 502 92 50 0212 346 09 89 22.01.2021
Edremit İrtibat Bürosu Soğanyemez Mah. Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi, No: 7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR Burak BÖKE 0266 373 98 87 0212 346 09 89 08.02.2021
Bodrum İrtibat Bürosu Müskebi Mah. Kongre Sok. No:11 K:1 Bodrum/MUĞLA Nail YARBAY 0252 358 57 31 0212 346 09 89 26.02.2021
Alsancak İrtibat Bürosu Vali Kazım Dirik Caddesi, Akdeniz Mh. Gayret Han, No:4, Kat:3, D:303 Konak/İZMİR Hikmet AYDOĞDU 0232 380 00 60 0212 346 09 89 02.03.2022
Samsun İrtibat Bürosu Hançerli Mahallesi, Dervişzade Sokak, Simpa İş Merkezi Kapı No: 12 Bağımsız Bölüm 2, İlkadım/SAMSUN Kemal ERBAY 0362 204 00 10 0212 346 09 89 22.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039928
BIST