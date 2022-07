***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nusret Altınbaş 37500000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 1 TRY 14.470.909,09 TRY 0,3859 İşlem GörmüyorB 1 TRY 14.818.636,36 TRY 0,3952 İşlem GörmüyorC 1 TRY 8.210.454,55 TRY 0,2189 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aynus Holding A.Ş. 37500000 TRY 100TOPLAM 37500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye İç Kontrol ve Denetim? den sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeSEYİT TAHİR ÖZEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.06.2022 Genel Müdür - Genel Müdür Vekili 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıSEYİT TAHİR ÖZEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür VekiliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNusret Altınbaş Yönetim Kurulu BaşkanıSeyit Tahir Özek Genel MüdürNilgün Bozkurt Takas ve Operasyon Genel Müdürü YardımcısıAnıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür YardımcısıMetin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe YönetmeniGül Yahyaoğlu Hazine ve Kurumsal Pazarlama Genel Müdür YardımcısıEylem Çiftçi Gölünç Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047927BIST