***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2022 07:41
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nusret Altınbaş 37500000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1 TRY 14.470.909,09 TRY 0,3859 İşlem Görmüyor
B 1 TRY 14.818.636,36 TRY 0,3952 İşlem Görmüyor
C 1 TRY 8.210.454,55 TRY 0,2189 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 37500000 TRY 100
TOPLAM 37500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye İç Kontrol ve Denetim? den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
SEYİT TAHİR ÖZEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.06.2022 Genel Müdür - Genel Müdür Vekili 0 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
SEYİT TAHİR ÖZEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Vekili
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Nusret Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Seyit Tahir Özek Genel Müdür
Nilgün Bozkurt Takas ve Operasyon Genel Müdürü Yardımcısı
Anıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısı
Metin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni
Gül Yahyaoğlu Hazine ve Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Eylem Çiftçi Gölünç Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047927
BIST