***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nusret Altınbaş 49000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 1 TRY 18.908.654,55 TRY 0,3859 İşlem GörmüyorB 1 TRY 19.363.018,18 TRY 0,3952 İşlem GörmüyorC 1 TRY 10.728.327,27 TRY 0,2189 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aynus Holding A.Ş. 49000000 TRY 100TOPLAM 49000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074527BIST