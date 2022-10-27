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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 08:39
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.000.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nusret Altınbaş 49000000 TRY 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1 TRY 18.908.654,55 TRY 0,3859 İşlem Görmüyor
B 1 TRY 19.363.018,18 TRY 0,3952 İşlem Görmüyor
C 1 TRY 10.728.327,27 TRY 0,2189 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 49000000 TRY 100
TOPLAM 49000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074527


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 15,73 373.446 % 10,00  
TUREX 18,07 23.504.975 % 9,98  
VERUS 89,85 53.434.963 % 9,98  
PKENT 168,80 40.875.938 % 9,97  
TUCLK 24,12 5.702.137 % 9,94  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 18,6141 18,6201 % 0,11  
Euro 18,4891 18,5012 % -0,26  
Sterlin 21,3709 21,4781 % -0,27  
Frank 18,6301 18,7423 % -0,31  
Riyal 4,9379 4,9627 % 0,09  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 -10,29  
Altın Gr. 989 990 -4,65  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.641 6.703 -33,00  
Yarım 3.236 3.278 -16,00  
Çeyrek 1.623 1.639 -8,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,29 -0,33  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 -0,15  
B. Petrol 93,88 93,88 -1,16  
Seans Raporu 10:50
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