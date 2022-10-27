***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 08:39
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.000.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nusret Altınbaş 49000000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1 TRY 18.908.654,55 TRY 0,3859 İşlem Görmüyor
B 1 TRY 19.363.018,18 TRY 0,3952 İşlem Görmüyor
C 1 TRY 10.728.327,27 TRY 0,2189 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 49000000 TRY 100
TOPLAM 49000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074527
BIST
10:503.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -25,81
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
10:5018,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:5018,5012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0480
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,4863
10:50988,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,21
|Açılış
|: 988,94
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,42
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|23.504.975
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|53.434.963
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|40.875.938
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|5.702.137
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.473.083
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,99
|34.022.414
|% -7,63
|
|BRSAN
|54,45
|70.274.792
|% -7,32
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|MZHLD
|139,00
|8.386.100
|% -5,95
|
|THYAO
|98,00
|793.831.407
|% -1,41
|
|TUPRS
|365,10
|583.048.396
|% -2,07
|
|SASA
|106,50
|485.830.678
|% 2,50
|
|AKBNK
|15,15
|409.860.602
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,18
|378.976.052
|% -2,13
|
|EKGYO
|4,45
|359.521.022
|% -1,55
|
|ISCTR
|9,18
|378.976.052
|% -2,13
|
|SKBNK
|2,07
|83.380.558
|% -1,90
|
|IEYHO
|1,65
|64.554.789
|% 3,77
|
|YKBNK
|9,20
|307.032.293
|% -0,76
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6201
|% 0,11
|
|Euro
|18,4891
|18,5012
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3709
|21,4781
|% -0,27
|
|Frank
|18,6301
|18,7423
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-10,29
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.641
|6.703
|-33,00
|
|Yarım
|3.236
|3.278
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,16
|