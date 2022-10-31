***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:10
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
106
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Alnus 01.01.2022-30.09.2022 Sorumluluk Beyanımız ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075346
BIST
17:563.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 95,44
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
17:5618,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:5618,4179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1187
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3914
17:56982,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,70
|Açılış
|: 982,02
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EDIP
|4,40
|23.335.527
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.738.362
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.955.808
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|200.483.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.414.606
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|65.620.665
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|35.608.730
|% -9,95
|
|METRO
|1,53
|139.636.998
|% -7,27
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|101,10
|6.060.813.391
|% 4,28
|
|AKBNK
|14,59
|3.217.276.986
|% -0,61
|
|SASA
|120,20
|2.766.424.316
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,17
|2.355.032.695
|% 3,27
|
|SISE
|33,02
|2.306.269.518
|% 1,48
|
|EKGYO
|4,41
|1.484.609.530
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,17
|2.355.032.695
|% 3,27
|
|ISCTR
|9,23
|2.181.569.521
|% 1,99
|
|AKBNK
|14,59
|3.217.276.986
|% -0,61
|
|SKBNK
|2,04
|444.328.912
|% -0,49
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6096
|% 0,16
|
|Euro
|18,4132
|18,4290
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,3266
|21,4336
|% -0,88
|
|Frank
|18,4868
|18,5981
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,76
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.614
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.223
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-0,27
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de